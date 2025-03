Após shows de Carnaval, Maiara malha pesado com amiga: ‘Treinão de domingo’ A cantora Maiara, de 37 anos, compartilhou com seus mais de 12 milhões de seguidores no Instagram o treino pesado que fez na tarde...

A cantora Maiara, de 37 anos, compartilhou com seus mais de 12 milhões de seguidores no Instagram o treino pesado que fez na tarde deste domingo (9), e mostrou toda sua dedicação aos treinos. “Treinão de domingo”, escreveu a cantora que publicou os vídeos em seus Stories e mostrou cada detalher. No fim, ela ainda posou com a equipe da academia.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e fique por dentro de todos os detalhes!

Leia Mais em Momento MT: