Após um mês casados, Isis Valverde e Marcus Buaiz viajam para lua de mel: ‘ Após pouco mais de um mês do casamento religioso, o casal Isis Valverde e Marcus Buaiz viajaram para curtir a lua de mel, nesta quinta... Momento MT|Do R7 06/06/2025 - 17h57 (Atualizado em 06/06/2025 - 17h57 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Momento MT

Após pouco mais de um mês do casamento religioso, o casal Isis Valverde e Marcus Buaiz viajaram para curtir a lua de mel, nesta quinta-feira (5). Os dois partiram de São Paulo para a Itália, durante a tarde. A atriz e o empresário postaram fotos de malas e Isis confirmou na legenda: “Honeymoon mode on”. Antes de embarcar, os dois aproveitaram as comodidades do BTG Pactual Terminal, um serviço de terminal privado no Aeroporto de Guarulhos (GRU).

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e fique por dentro de todos os detalhes dessa viagem romântica!

Leia Mais em Momento MT:

Comissão de Meio Ambiente vai discutir agricultura familiar na COP 30

TCE-MT julga regular tomada de contas envolvendo a Prefeitura de Araputanga

Corpo de Bombeiros controla incêndio em terreno baldio com vegetação seca