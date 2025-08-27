Apostas em bets são um problema sério, para a economia e de saúde pública”, afirma coordenador do Procon “As apostas em bets são perigosas porque a pessoa acha que está no controle da situação, que só está brincando, mas isso pode realmente...

“As apostas em bets são perigosas porque a pessoa acha que está no controle da situação, que só está brincando, mas isso pode realmente se transformar em algo muito sério. A pessoa acaba se viciando. É um problema sério, de polícia em alguns pontos, problema para economia, para o consumidor que está endividado, e de saúde pública”. O alerta do coordenador de Fiscalização do Procon-MT, Ivo Vinicius Firmo, foi feito durante entrevista para o Jornal da Nova, da Rádio Nova FM, que destacou o fenômeno das bets e o risco de endividamento por causa dos jogos.

