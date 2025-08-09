Apreensão de pescado pela Dema cresce 570% nos primeiros 6 meses de 2025 A Delegacia Especializada de Meio Ambiente (Dema) tem trabalhado para garantir o cumprimento da Lei do Transporte Zero, que visa combater...

A Delegacia Especializada de Meio Ambiente (Dema) tem trabalhado para garantir o cumprimento da Lei do Transporte Zero, que visa combater a pesca predatória em Mato Grosso. Somente nos seis primeiros meses de 2025, 1.114 kg de pescado foram apreendidos, o que representa 570% de aumento, se comparado ao ano inteiro de 2024, quando foram apreendidos 200 kg de peixes.

