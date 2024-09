Apreensão impressionante: 181,3 kg de cocaína são interceptados na fronteira

Foz do Iguaçu/PR. Na tarde desta terça feira (3/9), policiais federais, servidores da Receita Federal e integrantes da Força Nacional abordaram um caminhão de pequeno porte que trafegava na aduana brasileira da Ponte Internacional da Amizade em Foz do Iguaçu-PR, fronteira do Brasil com o Paraguai.

Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.