Apresentação de clássicos da música marca abertura da Virada Sustentável em Rondonópolis

Momento MT

A abertura oficial da Virada Sustentável Mato Grosso reuniu aproximadamente 150 pessoas na noite desta quinta-feira (29.5), na Praça do Carreiros, em Rondonópolis. Mesmo com uma temperatura próxima dos 14º, o público compareceu ao evento para prestigiar a orquestra Jet Sinfônica Sustentável e os cantores Pedro Barbosa e Eldah. Com um repertório diverso, o público pode apreciar clássicos de Elis Regina, Almir Sater, Sandra de Sá, Raça Negra, Queen, entre outros.

