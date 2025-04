Apresentações teatrais do projeto entram na reta final esta semana A temporada de 2025 do projeto Prevenção Começa na Escola entra na reta final esta semana, com apresentações da peça teatral “Inocentes... Momento MT|Do R7 22/04/2025 - 20h25 (Atualizado em 22/04/2025 - 20h25 ) twitter

A temporada de 2025 do projeto Prevenção Começa na Escola entra na reta final esta semana, com apresentações da peça teatral “Inocentes Pétalas Roubadas” nas cidades de Ribeirão Cascalheira (22), Canarana (23), Campinápolis (24) e Novo São Joaquim (25). Este ano, a iniciativa da Procuradoria de Justiça Especializada na Defesa da Criança e do Adolescente, do Ministério Público de Mato Grosso, beneficiará 16 municípios no estado, divididos em cinco etapas.Na manhã desta segunda-feira (22), estudantes se reuniram na Quadra Poliesportiva Manoel Soares Nava – “Nequinha” para acompanhar a apresentação da peça que aborda temas sensíveis como o abuso sexual infantil, bullying e proteção ao patrimônio público escolar. Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e fique por dentro de todos os detalhes! Leia Mais em Momento MT: Projeção de frase no Congresso homenageará vítimas do hololocausto

