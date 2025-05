Aprosoja elege nova diretoria para biênio 2025/2027 A Associação dos Produtores de Soja e Milho de São Paulo (Aprosoja-SP) tem um novo presidente para o biênio 25/27: o produtor rural... Momento MT|Do R7 02/05/2025 - 15h40 (Atualizado em 02/05/2025 - 15h40 ) twitter

A Associação dos Produtores de Soja e Milho de São Paulo (Aprosoja-SP) tem um novo presidente para o biênio 25/27: o produtor rural Andrey Rodrigues. Que assume a presidência em substituição a Azael Pizzolato, que comandou a associação por dois mandatos consecutivos. O vice-presidente eleito é Gustavo Chavaglia, primeiro presidente, por dois mandatos, e fundador da entidade em 2017. Eleito por unanimidade, Andrey Rodrigues faz parte da gestão atual como 1º diretor financeiro da Aprosoja São Paulo. Ele desempenhou papel importante na transferência da sede da entidade para o município de Santa Cruz do Rio Pardo, importante polo produtor de grãos na região leste. Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e fique por dentro das novidades da Aprosoja-SP! Leia Mais em Momento MT: Lucas do Rio Verde dá início à Copa Centro-Oeste de Clubes de Handebol – Categoria Cadete

