Aprosoja-MT questiona previsão de safra recorde de soja da Conab

A Associação dos Produtores de Soja e Milho de Mato Grosso (Aprosoja-MT) contestou as projeções da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) para a safra de soja 2024/25 no estado, apontando que as condições climáticas adversas têm impactado significativamente a colheita e a qualidade dos grãos. Em nota divulgada nesta terça-feira (21), a entidade descreveu um cenário preocupante, marcado por atrasos, perdas e dificuldades logísticas.

Para entender melhor os desafios enfrentados pelos produtores e as implicações para a safra, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

