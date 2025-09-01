Aprovada em comissão proposta que proíbe condenado por maus-tratos de adotar animal A Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável da Câmara dos Deputados aprovou o Projeto de Lei 1437/25, do ex-deputado... Momento MT|Do R7 01/09/2025 - 20h37 (Atualizado em 01/09/2025 - 20h37 ) twitter

A Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável da Câmara dos Deputados aprovou o Projeto de Lei 1437/25, do ex-deputado Gilvan Maximo (DF), que proíbe a adoção e a compra de animais de estimação por pessoa condenada por maus-tratos, crueldade ou abandono de animais, além de crimes contra crianças e adolescentes, como abuso e violência. Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT para saber mais sobre essa importante proposta! Leia Mais em Momento MT: Izalci defende PEC para garantir autonomia financeira ao DF

