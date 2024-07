Aprovada indicação à Ouvidoria da Anvisa: transparência e inovação em destaque

A Comissão de Assuntos Sociais (CAS) aprovou por unanimidade, com 11 votos favoráveis, a indicação de Samara Furtado Carneiro para o cargo de ouvidora da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). A mensagem presidencial com a indicação (MSF 10/2024) segue agora para análise do Plenário com requerimento de urgência aprovado.

