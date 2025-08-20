Aprovada indicação de Ailton Fernando Dias para a ANSN O Plenário aprovou nesta quarta-feira (20) a indicação de Ailton Fernando Dias para o cargo de diretor de instalações nucleares e salvaguardas...

O Plenário aprovou nesta quarta-feira (20) a indicação de Ailton Fernando Dias para o cargo de diretor de instalações nucleares e salvaguardas da Autoridade Nacional de Segurança Nuclear (ANSN), com mandato de dois anos. A aprovação do indicado, por 51 votos favoráveis, dois contrários e duas abstenções, será comunicada à Presidência da República. A Autoridade Nacional de Segurança Nuclear (ANSN) foi criada em 2021 como uma autarquia federal. Sua função é monitorar, regular e fiscalizar as atividades e as instalações nucleares no país.

Para mais detalhes sobre essa importante indicação, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

Leia Mais em Momento MT: