Aprovado projeto de Dr. João que estadualiza estrada entre Cáceres, Lambari D’Oeste e Barra do Bugres

Os deputados aprovaram em primeira votação, na sessão plenária desta quarta-feira (13), o Projeto de Lei nº 310/2025, de autoria do deputado Dr. João (MDB) e coautoria do deputado Chico Guarnieri (PRD), que prevê a estadualização da estrada vicinal que interliga as rodovias MT-343, MT-247 e MT-246/339, atravessando os municípios de Cáceres, Lambari D’Oeste e Barra do Bugres.

