Aprovado Projeto de Faissal que Cria Rede Estadual de Ajuda Humanitária em Mato Grosso Deputado destaca importância de resposta rápida em momentos de crise. Na sessão plenária de quarta-feira (18), a Assembleia Legislativa... Momento MT|Do R7 18/06/2025 - 19h37 (Atualizado em 18/06/2025 - 19h37 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Deputado destaca importância de resposta rápida em momentos de crise. Na sessão plenária de quarta-feira (18), a Assembleia Legislativa de Mato Grosso (ALMT) aprovou, em redação final o Projeto de Lei nº 1061/2024, de autoria do deputado estadual Faissal Calil (Cidadania), que institui a Rede Estadual de Ajuda Humanitária. A nova legislação tem como objetivo organizar e coordenar ações emergenciais em situações de calamidade pública, como as enchentes que atingiram o Rio Grande do Sul em 2024. Para mais detalhes sobre essa importante iniciativa, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT. Leia Mais em Momento MT: Educação inclusiva no PNE precisa considerar diversidade de demandas

PF deflagra operação contra o abuso sexual infantojuvenil no Rio de Janeiro

Serviço especializado atendeu mais de 90 mulheres