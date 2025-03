Aprovado voto de repúdio ao Cerro Porteño por agressões racistas As manifestações de racismo de torcedores do clube paraguaio Cerro Porteño a jogadores brasileiros foram condenadas pelos senadores... Momento MT|Do R7 25/03/2025 - 20h26 (Atualizado em 25/03/2025 - 20h26 ) twitter

As manifestações de racismo de torcedores do clube paraguaio Cerro Porteño a jogadores brasileiros foram condenadas pelos senadores em voto de repúdio aprovado nesta terça-feira (25). O requerimento (RQS 165/2025) da senadora Leila Barros (PDT-DF) menciona a partida entre Palmeiras e Cerro Porteño, em 6 de março, válida para a Copa Libertadores Sub-20, na qual os torcedores do time paraguaio praticaram gestos racistas contra os jogadores brasileiros. A senadora sublinhou que os atos de racismo daquela torcida não foram fatos isolados, e são ainda mais graves por serem dirigidos a atletas de categoria de base.

