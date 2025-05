Aprovados em concurso da PGM são convocados pela Prefeitura de Cuiabá

A Prefeitura de Cuiabá divulgou na quarta-feira (30) a convocação de candidatos aprovados no último concurso da Procuradoria Geral do Município (PGM). A relação de documentos a ser entregue pode ser conferida a partir da página 2 da edição nº 1106 da Gazeta Municipal publicada no dia 30 de abril. Clique AQUI A posse está programada para ocorrer no prazo de 30 dias.

