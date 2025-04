Momento MT |Do R7

Apuração da Polícia Civil culmina na condenação de trio responsável por chacina em Cuiabá Três homens foram condenados pela Justiça por triplo homicídio ocorrido no bairro Nova Esperança, em Cuiabá, no ano de 2019. A condenação...

Três homens foram condenados pela Justiça por triplo homicídio ocorrido no bairro Nova Esperança, em Cuiabá, no ano de 2019. A condenação foi proferida nesta terça-feira (22.4) e a investigação da Polícia Civil de Mato Grosso foi crucial para a condenação do trio, cujas penas somadas chegam a quase 160 anos de prisão.

