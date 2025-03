Aquário Municipal e Museu do Rio Cuiabá retomam atendimento O Aquário Municipal Justino Malheiros e o Museu do Rio Cuiabá retomam o atendimento ao público nesta quarta-feira de Cinzas (05), das...

O Aquário Municipal Justino Malheiros e o Museu do Rio Cuiabá retomam o atendimento ao público nesta quarta-feira de Cinzas (05), das 14h às 18h, com entrada gratuita. Localizados no bairro Porto, os atrativos turísticos também estarão abertos normalmente no sábado (08) e no domingo (09). Com atendimento regular durante a semana, os espaços estarão fechados somente na segunda-feira (10) para manutenção, ficando abertos para visitas agendadas, em uma iniciativa que promove a inclusão.

