Aquário Municipal e Museu do Rio Cuiabá são opções de lazer no fim de semana

O Complexo Turístico do Aquário Municipal Justino Malheiros e o Museu do Rio Cuiabá, ambos localizados no bairro Porto, estarão abertos normalmente no sábado (1º) e no domingo (2), véspera de Carnaval, das 9h às 18h, com entrada gratuita. Na segunda-feira (3), os espaços estarão fechados para manutenção. Na terça-feira (4) é ponto facultativo e a reabertura ocorre na quarta-feira de Cinzas (5), a partir das 14h.

