Aquário Municipal é sucesso de visitação no período de férias escolares

Com uma média de 964 visitantes por dia, o Aquário Municipal Justino Malheiros e o Museu do Rio “Hid Alfredo Scaff”, localizados lado a lado no bairro Porto, se transformaram em verdadeiros pontos de encontro para famílias, turistas e moradores da capital, especialmente durante o período de férias escolares. Com entrada gratuita, o público encontra no mesmo ambiente lazer, conhecimento ambiental e entretenimento, de terça-feira a domingo, das 9h às 18h.

