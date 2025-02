Aquário Municipal recebe estudantes com deficiência intelectual e TEA

O Aquário Municipal Justino Malheiros, administrado pela da Secretaria Municipal de Turismo, recebeu nesta segunda-feira (10) visitas agendadas de mais de 100 alunos da rede estadual, acompanhados pelo projeto CAMPI (Centro de Referência Multidisciplinar). O espaço, que tem entrada gratuída de terça a domingo, fecha toda segunda-feira, tendo atendimento exclusivo para visitas agendadas. Roberta Borges, diretora do CAMPI, destacou que a parceria com a direção da escola permite aos alunos com TEA (Transtorno do Espectro Autista) e outros transtornos do neurodesenvolvimento uma abordagem terapêutica diferenciada.

