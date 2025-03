Aquário Municipal recebe mais de 650 estudantes em março

Mais de 650 estudantes acompanhados de professores e monitores da rede pública e particular de Cuiabá e Várzea Grande visitaram o Aquário Municipal Justino Malheiros durante o mês de março. Por determinação do prefeito Abilio Brunini, as visitas são gratuitas para toda a população. O espaço funciona às terças e quartas-feiras, das 9h às 18h, e de quinta a domingo com horário estendido, das 9h às 22h.

