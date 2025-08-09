Área de Soltura Fazenda São Benedito, em Jangada, recebe 8 animais silvestres aptos para voltarem à natureza A Área de Soltura de Animais Silvestres da Fazenda São Benedito, em Jangada, recebeu, neste mês de agosto, 8 animais silvestres aptos...

A Área de Soltura de Animais Silvestres da Fazenda São Benedito, em Jangada, recebeu, neste mês de agosto, 8 animais silvestres aptos para voltarem à natureza. Os animais foram destinados pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente (Sema-MT), sendo 3 araras-canindé adultas, 1 tatupeba juvenil, 1 urubu-de-cabeça-preta juvenil, 1 periquito-de-encontro-amarelo juvenil, 1 jabuti-piranga adulto e 01 Anú-coroca adulto.

