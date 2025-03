Momento MT |Do R7

Arena Pantanal recebe orquestra com participação da cantora Vanessa da Mata neste sábado (8) A Arena Pantanal recebe, neste sábado (8.3), o concerto inicial da temporada 2025 da Orquestra Sesi MT, com a participação da cantora...

A Arena Pantanal recebe, neste sábado (8.3), o concerto inicial da temporada 2025 da Orquestra Sesi MT, com a participação da cantora Vanessa da Mata. O público poderá acompanhar gratuitamente a estreia do projeto Sesi na Arena, que acontece na área externa do equipamento esportivo da Secretaria de Estado de Cultura, Esporte e Lazer (Secel), às 20h.

Não perca a chance de vivenciar esse momento incrível! Consulte no nosso parceiro Momento MT para a matéria completa.

Leia Mais em Momento MT: