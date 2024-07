Ariano Suassuna: O legado de um mestre da cultura popular Taperoá, na Paraíba. Você pode não saber onde fica, mas com certeza já ouviu falar. É onde viveu o escritor Ariano Suassuna. Dez... Momento MT|Do R7 23/07/2024 - 17h35 (Atualizado em 23/07/2024 - 17h35 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-