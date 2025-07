Arraiá da Cidadania leva mais de 10 mil pessoas à Arena Pantanal com estrutura inclusiva e shows culturais A primeira noite do Arraiá da Cidadania levou mais de 10 mil pessoas à Arena Pantanal, em Cuiabá, nesta sexta-feira (25.7), com atrações...

A primeira noite do Arraiá da Cidadania levou mais de 10 mil pessoas à Arena Pantanal, em Cuiabá, nesta sexta-feira (25.7), com atrações culturais, estrutura inclusiva, parque de diversões e serviços essenciais ofertados gratuitamente à população. A abertura oficial do evento, idealizado pela primeira-dama Virginia Mendes e executado pela Secretaria de Estado de Assistência Social e Cidadania (Setasc), contou com apresentação do premiado grupo Flor Ribeirinha e da dupla sertaneja Cleber e Cauan.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e fique por dentro de todos os detalhes desse evento incrível!

Leia Mais em Momento MT: