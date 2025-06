Arraiá da Integração: festa junina de Lucas do Rio Verde acontece nesta sexta (6) e sábado (7) Capricha no visual caipira, convida amigos e familiares e vem festejar com mais uma edição do Arraiá da Integração. A festa mais esperada...

Capricha no visual caipira, convida amigos e familiares e vem festejar com mais uma edição do Arraiá da Integração. A festa mais esperada do mês de junho é gratuita, aberta ao público e ocorrerá nesta sexta-feira (6) e sábado (7), na rotatória do Paço Municipal.

