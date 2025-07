Arroba do boi fecha junho em alta e mercado tem boa expectativa O preço da arroba do boi gordo encerrou o mês de junho em alta no Brasil, refletindo a retomada gradual da valorização da pecuária...

O preço da arroba do boi gordo encerrou o mês de junho em alta no Brasil, refletindo a retomada gradual da valorização da pecuária de corte. Dados do Instituto Mato-Grossense de Economia Agropecuária (Imea) apontam que o valor médio nacional da arroba foi de R$ 317,75, avanço de 3,32% em relação a maio. Em Mato Grosso, estado com o maior rebanho bovino do país, o valor chegou a R$ 308,51, alta expressiva de 48,78% na comparação com o mesmo período de 2024.

