Artesã de Tocantins celebra espaço para compartilhar experiências no Salão do Turismo

O espaço dedicado ao artesanato do Salão do Turismo, em uma parceria com o Sebrae, reuniu, em um só local, expositores de todas as regiões do Brasil com vários tipos de produtos que encantaram os visitantes do evento que passaram pelo local durante os três dias da maior vitrine do setor turístico brasileiro.

