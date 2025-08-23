Artesã do Piauí celebra sucesso com vendas no Salão do Turismo “Estou feliz demais, é o segundo ano que eu participo do Salão. Eu vendo todas as minhas peças, não volto com nada para casa”. Com...

“Estou feliz demais, é o segundo ano que eu participo do Salão. Eu vendo todas as minhas peças, não volto com nada para casa”. Com um sorriso no rosto, Neuda Lopes celebra o sucesso das peças produzidas por ela e exibidas no espaço exclusivamente dedicado ao artesão e ao artesanato no Salão do Turismo, em parceria com o Sebrae. Durante os três dias de evento, no Distrito Anhembi, em São Paulo, o local foi um dos mais procurados pelos visitantes que buscavam todos os tipos de arte para levar para casa.

