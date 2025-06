Artesanato mato-grossense movimenta mais de R$ 215 mil na FIT Pantanal 2025

Momento MT |Do R7

A participação do Programa do Artesanato de Mato Grosso na FIT Pantanal 2025 superou expectativas e consolidou a feira como uma das principais vitrines para a produção artesanal do estado. Ao todo, foram movimentados R$ 215.031,83 em vendas, valor que representa um aumento de cerca de 7,5% em relação à edição anterior.

