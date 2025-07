Artesanato mato-grossense se destaca em feira nacional e movimenta R$ 249 mil

O artesanato de Mato Grosso teve presença marcante na 25ª edição da Feira Nacional de Negócios do Artesanato (Fenearte), realizada de 9 a 20 de julho, no Centro de Convenções de Pernambuco, em Olinda. Ao todo, 991 peças foram comercializadas no estande do Estado, gerando um faturamento de R$249 mil.

