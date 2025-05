Artesãos de Mato Grosso ganham visibilidade e apostam em vendas no 19º Salão do Artesanato Com a diversidade de técnicas, matérias-primas e histórias que refletem a riqueza cultural do Estado, os artesãos de Mato Grosso marcam...

Com a diversidade de técnicas, matérias-primas e histórias que refletem a riqueza cultural do Estado, os artesãos de Mato Grosso marcam presença na 19ª edição do Salão do Artesanato – Raízes Brasileiras, que acontece de 21 a 25 de junho, no Pavilhão da Bienal, no Parque Ibirapuera, em São Paulo.

