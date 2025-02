Articulação do vice-governador foi fundamental para cooperativa agroindustrial vir para Água Boa, destaca prefeito

Momento MT |Do R7

O prefeito de Água Boa, Mariano Kolankiewicz Filho, afirmou que a articulação do vice-governador Otaviano Pivetta viabilizou a instalação de uma cooperativa agroindustrial no município. A declaração foi feita durante a cerimônia de inauguração, realizada nesta segunda-feira (20.1), no município (a 525 km de Cuiabá).

