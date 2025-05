Articuladora da lei dos monoculares é a nova secretária de Assistência Social O prefeito de Cuiabá, Abilio Brunini, anunciou no início da tarde desta sexta-feira (16), a nomeação da advogada Hélida Vilela de Oliveira... Momento MT|Do R7 16/05/2025 - 21h04 (Atualizado em 16/05/2025 - 21h04 ) twitter

O prefeito de Cuiabá, Abilio Brunini, anunciou no início da tarde desta sexta-feira (16), a nomeação da advogada Hélida Vilela de Oliveira como nova titular da Secretaria Municipal de Assistência Social, Direitos Humanos e Inclusão. O anúncio foi feito durante solenidade no auditório da própria pasta, que até então vinha sendo comandada interinamente pelo chefe de gabinete do prefeito, Willian Leite de Campos, que retorna ao cargo inicial. "A Hélida é uma mulher de luta, sensível às causas sociais e com capacidade de unir e liderar a equipe da assistência. Tenho certeza de que ela vai ajudar a transformar a vida de quem mais precisa", declarou Abilio durante o ato.

