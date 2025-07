ARTIGO: Quem precisa não pede, grita por socorro Nesta quinta-feira,10 de julho, foi o “Dia da Saúde Ocular”, uma data importante para refletirmos sobre como está a nossa visão até... Momento MT|Do R7 11/07/2025 - 20h37 (Atualizado em 11/07/2025 - 20h37 ) twitter

Nesta quinta-feira,10 de julho, foi o “Dia da Saúde Ocular”, uma data importante para refletirmos sobre como está a nossa visão até agora. Eu, ao longo de mais de 40 anos, uso óculos de grau e tento cuidar ao máximo da minha saúde ocular, indo rotineiramente ao oftalmologista. Tanto que, nas últimas horas, realizei minha segunda cirurgia para correção de catarata e, agora, estou com a visão dos dois olhos totalmente restabelecida. Segundo dados do Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia (Into), um em cada três idosos com mais de 65 anos sofre uma queda por ano, seja em ambiente público ou em acidentes domésticos. Além disso, 5% desses indivíduos sofrem fraturas ou precisam ser hospitalizados por consequência de traumas sérios que, em muitos casos, levam até ao óbito. Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e saiba mais sobre a saúde ocular e as iniciativas para melhorar a assistência em Mato Grosso! Leia Mais em Momento MT: Jojo Todynho exibe antes e depois bariátrica: ‘Eu me amei com 146 kg’

