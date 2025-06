Artista celebra novo mascote de Rondonópolis com a obra “Iguana no Casario” A cidade de Rondonópolis, no sul de Mato Grosso, acaba de ganhar um novo símbolo. A iguana foi escolhida pela atual gestão, comandada...

Momento MT|Do R7 06/06/2025 - 09h16 (Atualizado em 06/06/2025 - 09h16 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share