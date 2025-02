Ary Mirelle e João Gomes anunciam 2ª gravidez e nome do bebê: ‘Benção de Deus!’ A família de Ary Mirelle, de 23 anos, e do cantor João Gomes, de 22, vai aumentar. A influenciadora anunciou no Instagram nesta sexta...

A família de Ary Mirelle, de 23 anos, e do cantor João Gomes, de 22, vai aumentar. A influenciadora anunciou no Instagram nesta sexta-feira (14), que ela está grávida de novo. O casal que já é pai do pequeno Jorge, de um ano fez revelação em um vídeo divulgado por ela em que brincam com tinta azul, deixando claro que vão ter mais um menino.

