Momento MT |Do R7

Ary Mirelle surpreende João Gomes com caminhonete antiga reformada: ‘Presente’ João Gomes, de 22 anos de idade, ganhou um presentão da esposa, Ary Mirelle, de 23 anos, na tarde desta quarta-feira (12). O cantor...

João Gomes, de 22 anos de idade, ganhou um presentão da esposa, Ary Mirelle, de 23 anos, na tarde desta quarta-feira (12). O cantor foi surpreendido ao receber sua antiga caminhonete totalmente reformada, com bancos luxuosos na cor creme e com carroceria renovada. O veículo foi entregue coberto na porta da casa do casal.

Não perca a chance de saber todos os detalhes dessa surpresa incrível, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT!

Leia Mais em Momento MT: