ASF enfrenta América de Natal neste domingo, na Arena Sorriso

A equipe da Associação Sorriso de Futsal (ASF) volta à quadra neste domingo (10), às 17h, na Arena Sorriso, onde enfrenta o América de Natal pela 8ª rodada do Campeonato Brasileiro de Futsal. O confronto marca o penúltimo jogo da ASF em casa nesta fase de grupos.

