ASF goleia na estreia do Brasileirão de Futsal e já mira próximos desafios na temporada

A sexta-feira (2) foi de festa para os torcedores da Associação Sorriso de Futsal (ASF). Jogando em casa, na Arena Sorriso, a equipe deu um verdadeiro show na estreia do Campeonato Brasileiro de Futsal 2025, vencendo o São Joseense pelo placar de 5×0. Com atuação dominante do início ao fim, o time de Sorriso mostrou que está preparado para encarar de frente os maiores desafios da temporada.

