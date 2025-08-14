ASF Sorriso enfrenta Ceará no último jogo da temporada em casa A Associação Sorriso de Futsal (ASF) entra em quadra neste domingo (17), às 17h30, na Arena Sorriso, para enfrentar o Ceará. Esta será...

