ASF Sorriso enfrenta Ceará no último jogo da temporada em casa

Momento MT

Momento MT|Do R7

A Associação Sorriso de Futsal (ASF) entra em quadra neste domingo (17), às 17h30, na Arena Sorriso, para enfrentar o Ceará. Esta será a última partida da temporada diante da torcida local.

