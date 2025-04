ASF Sorriso enfrenta Magnus nas oitavas da Copa do Brasil de Futsal A ASF Sorriso vai encarar o Magnus nas oitavas de final da Copa do Brasil de Futsal 2025. O primeiro jogo será nesta sexta-feira (25... Momento MT|Do R7 22/04/2025 - 15h26 (Atualizado em 22/04/2025 - 15h26 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

A ASF Sorriso vai encarar o Magnus nas oitavas de final da Copa do Brasil de Futsal 2025. O primeiro jogo será nesta sexta-feira (25), na Arena Sorriso, às 20 horas. De acordo com a Confederação Brasileira de Futsal (CBFS) a partida de volta está prevista para o dia 15 de maio, em Sorocaba (SP). O time de Sorriso garantiu a vaga ao eliminar o Fidas-DF, com empate por 1 a 1 fora de casa e vitória por 1 a 0 no jogo em casa, que contou com os reforços do goleiro Tiago Marinho e do ala Caio Costa. Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e fique por dentro de todos os detalhes dessa emocionante partida! Leia Mais em Momento MT: Datas do 17º Festival de Pesca Zé Aragão de Sorriso são definidas

Vai à Câmara medida protetiva para menores de 14 anos vítimas de violência

Nova Secretaria do Empreendorismo vai propor aprimoramento da legislação sobre o tema