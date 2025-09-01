ASF Sorriso garante classificação inédita para as oitavas de final do Campeonato Brasileiro de Futsal 2025 A equipe da ASF Sorriso conquistou vaga nas oitavas de final do Campeonato Brasileiro de Futsal 2025. Mesmo com a derrota diante do...

A equipe da ASF Sorriso conquistou vaga nas oitavas de final do Campeonato Brasileiro de Futsal 2025. Mesmo com a derrota diante do Traipu, na última sexta-feira (29) em Arapiraca (AL), o time avançou para a fase eliminatória da competição nacional pela primeira vez, ficando entre os 16 melhores do país.

