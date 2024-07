Asfaltamento da MT-170 encurta distâncias e beneficia comunidade de Colniza, afirma pecuarista

A população de Colniza, município a 1.055 km de Cuiabá, está vivenciando mudanças com a melhoria no acesso proporcionada pelo Governo de Mato Grosso com o asfaltamento de importantes vias. Uma das principais obras é a de asfaltamento de 271 km da MT-170, que liga Colniza a Castanheira, e a construção de 22 pontes de concreto.

