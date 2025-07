Asfalto chega à rua Moisés e transtornos do passado têm virada de página no Paiaguás A obra atende a uma antiga demanda da comunidade local e representa o maior investimento público em infraestrutura já realizado no... Momento MT|Do R7 31/07/2025 - 19h57 (Atualizado em 31/07/2025 - 19h57 ) twitter

Momento MT

A obra atende a uma antiga demanda da comunidade local e representa o maior investimento público em infraestrutura já realizado no bairro. As cifras ultrapassam R$ 10 milhões. As obras de pavimentação no bairro Paiaguás continuam em ritmo acelerado e chegam à rua Moisés, uma das mais críticas da região. A via, que por muito tempo esteve praticamente intrafegável, agora passa por reestruturação completa com serviços de terraplanagem, drenagem e intervenções realizadas pelo Departamento de Água e Esgoto (DAE).

