Assembleia Legislativa atua junto com o Governo de Mato Grosso para avançar na regularização fundiária Cerca de 10 mil famílias que residem em áreas urbanas e rurais de Mato Grosso devem receber, nos próximos dias, as escrituras definitivas... Momento MT|Do R7 05/06/2025 - 20h56 (Atualizado em 05/06/2025 - 20h56 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Momento MT

Cerca de 10 mil famílias que residem em áreas urbanas e rurais de Mato Grosso devem receber, nos próximos dias, as escrituras definitivas de suas propriedades. A ação, acompanhada pela Assembleia Legislativa de Mato Grosso, foi tema de uma reunião de alinhamento realizada na manhã desta quinta-feira (5), na sede do Instituto de Terras de Mato Grosso (Intermat), em Cuiabá, com a participação do deputado estadual Eduardo Botelho (União) em conjunto com o secretário da Casa Civil, Fábio Garcia.

Para mais detalhes sobre essa importante iniciativa, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

Leia Mais em Momento MT:

Indea concede Selo Arte a queijaria de Livramento e o registro no SIAPP a mais duas agroindústrias

Encerramento de Fórum Parlamentar do Brics destaca importância do Legislativo

Último dia do fórum traz declaração em prol da cooperação interparlamentar