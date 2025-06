Assembleia Legislativa entrega equipamentos ortopédicos ao Rotary Club de Cuiabá em cerimônia no Hospital de Câncer

A Assembleia Legislativa de Mato Grosso oficializou, nesta sexta-feira (13), a entrega de equipamentos ortopédicos ao Rotary Club de Cuiabá, durante cerimônia realizada no auditório do Hospital de Câncer (HCAN). A iniciativa foi viabilizada por meio de emenda parlamentar no valor de R$ 100 mil, destinada pelo deputado estadual Gilberto Cattani (PL), e faz parte da Fase II do Projeto Banco Ortopédico.

