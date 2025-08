Assembleia Legislativa homenageia ex-parlamentares com a Comenda Memória do Legislativo Na manhã desta quarta-feira (6), durante sessão solene em comemoração aos 190 anos do Parlamento estadual, trinta e seis ex-deputados...

Na manhã desta quarta-feira (6), durante sessão solene em comemoração aos 190 anos do Parlamento estadual, trinta e seis ex-deputados foram homenageados com a Comenda Memória do Legislativo. O reconhecimento valoriza personalidades que dedicaram parte de suas vidas à preservação, resgate, pesquisa e divulgação da história do Poder Legislativo.

