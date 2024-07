Assembleia Legislativa homenageia servidores em evento especial

O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Eduardo Botelho (União), homenageou os servidores que trabalharam no posto avançado de atendimento do Tribunal Regional Eleitoral (TRE) instalado no Poder Legislativo durante os meses de abril e maio, em evento realizado na manhã de hoje (10) no gabinete da presidência da Casa de Leis.

